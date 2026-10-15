Yunanistan'dayken gemiden denize atladı: 44 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu!

Yunanistan Sahil Güvenliği, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İyon Denizi'nde bir gemiden atladığı öne sürülen 44 yaşındaki bir kadının, suda 20 saat geçirdikten sonra kurtarıldığını duyurdu. Sahil Güvenlik'e göre olay, cuma sabahı Royal Caribbean şirketine ait Odyssey of the Seas adlı yolcu gemisinin Yunanistan'ın Zakintos Adası'nın güneybatısında seyrettiği sırada meydana geldi.

DENİZDE 20 SAAT GEÇİRMİŞ

Kurumun bir sözcüsü, El Salvadorlu kadının "gemiden inmek istediği için" atladığını söylediğini aktardı.

Yetkili, "Denizde 20 saat geçirdi," dedi.

Sahil Güvenlik'in pazar günü yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Arama çalışmaları sırasında ilk olarak ters dönmüş, halka şeklinde bir can simidi tespit edildi. Dün sabahın erken saatlerinde ise 44 yaşındaki kadın, arama çalışmalarına katılan Madeira bayraklı MSC Rossella III adlı yük gemisi tarafından can simidinin içinde, bilinci açık halde bulundu."

Açıklamada, kadının daha sonra bir arama kurtarma gemisi tarafından sudan çıkarıldığı, kendisine ilk yardım uygulandığı ve ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.