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İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul kabus gibi bir geceyi geride bıraktı. Can kayıpları, seller, maddi hasarlı kazalar, taşkınlar... Sarıyer'den gelen korkunç görüntülerin ardından hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Birçok araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İstanbul da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı 1

DIŞARIDA OLAN HERKES ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

İstanbul da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı 2

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

İstanbul da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı 3

İstanbul da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Sarıyer İstanbul
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