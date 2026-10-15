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Karadeniz Siklonu rotasını değiştirdi! İstanbul’un ardından o iller için alarm verildi

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından gözler Karadeniz Siklonu’nun ilerleyeceği bölgelere çevrildi. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da yağışların etkili olması beklenirken, bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

Karadeniz Siklonu rotasını değiştirdi! İstanbul’un ardından o iller için alarm verildi
Devrim Karadağ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda noktada su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar geçirdi. Yağışların bugün de özellikle Anadolu Yakası’nda öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞLARIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Karadeniz Siklonu olarak adlandırılan yağış sistemi, İstanbul’da etkili olan sağanakla birlikte gündeme geldi. Kentte yaşanan su baskınları ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

Yağışların bugün de devam etmesi beklenirken, özellikle Anadolu Yakası’nda saat 11.00’e kadar dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İstanbul’da etkisini kaybetmesi beklenen yağış sisteminin ardından diğer illerdeki hava koşulları da yakından takip ediliyor.

Karadeniz Siklonu rotasını değiştirdi! İstanbul’un ardından o iller için alarm verildi 1

KARADENİZ SİKLONU HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK?

İstanbul’un ardından Karadeniz ve Marmara bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu için dikkat çağrısı yapıldı.

Söz konusu illerde beklenen sağanak yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Vatandaşların yerel hava durumu ve meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

Karadeniz Siklonu rotasını değiştirdi! İstanbul’un ardından o iller için alarm verildi 2

6 İLDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Yağış beklentisi nedeniyle İstanbul’un ardından Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Yalova ve Sakarya’da eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda vatandaşların olası su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Karadeniz Siklonu rotasını değiştirdi! İstanbul’un ardından o iller için alarm verildi 3

KARADENİZ SİKLONU NEDİR?

Karadeniz siklonu, Karadeniz üzerinde veya çevresinde gelişen alçak basınç sistemini ve bu sistemin oluşturduğu sönen hava hareketlerini ifade eder. Siklonlarda atmosfer basıncı merkeze doğru azalırken hava, Kuzey Yarımküre'de saat yönünün tersine döner.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tanımına göre siklon, merkezindeki basıncın çevresine göre daha düşük olduğu bir hava sistemidir. Bu sistemler, atmosferdeki
koşullara bağlı olarak bulutlanma, yağış ve rüzgârın güçlenmesine yol
açabilir.

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sel yağmur İstanbul Karadeniz sel felaketi
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