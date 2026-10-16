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Tokat'ta salgın büyüyor! 5 bin kişi hastanelik olmuştu: Korkutan 'evcil hayvan' detayı

Tokat’ta binlerce kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle hastanelere başvurmasının ardından yapılan incelemelerde norovirüs tespit edilmişti. Kedi ve köpeklerde de benzer belirtilerin görüldüğü bildirildi. Veteriner hekimler hayvan sahiplerine uyarıda bulunurken, uzmanlar benzer belirtilerin tek başına norovirüs tanısı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Tokat'ta salgın büyüyor! 5 bin kişi hastanelik olmuştu: Korkutan 'evcil hayvan' detayı

Tokat’ta 5 bine yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından, evcil hayvanlarda da benzer şikâyetler gündeme geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ankara’dan gelen Sağlık Bakanlığı halk sağlığı ekiplerinin incelemeleri sonucunda vatandaşların rahatsızlanmasına norovirüsün neden olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tokat ta salgın büyüyor! 5 bin kişi hastanelik olmuştu: Korkutan evcil hayvan detayı 1

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde de ishal ve kusma şikâyetleriyle veteriner kliniklerine başvurular olduğunu belirtti. Kentteki veteriner klinikleriyle iletişime geçerek durumu değerlendirdiklerini ifade eden Karyağdı, "15’in üzerindeki veteriner kliniğimizde, insanlardaki belirtilere benzeyen ishal ve kusmayla seyreden vakalar görülmeye başladı. Kliniklerimizi bu konuda uyardık. Vatandaşlarımızın da kedi ve köpeklerinde bu tür belirtiler gördüklerinde mutlaka veteriner hekime başvurmalarını istiyoruz" dedi.

İnsan ve hayvan sağlığının birlikte ele alınmasının önemine değinen Karyağdı, insanlardan hayvanlara bulaş ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Karyağdı, "İnsan vakalarının başladığı dönemle aynı dönemde kedi ve köpeklerde de benzer belirtilerle karşılaştık. Bu durum, tek sağlık yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Tokat ta salgın büyüyor! 5 bin kişi hastanelik olmuştu: Korkutan evcil hayvan detayı 2

"TEMEL BULAŞMA DÖNGÜSÜ İNSANLAR ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Çaçan ise hayvanlarda tanımlanan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik farklılıklar bulunduğunu söyledi. Norovirüslerin yalnızca insanlarda bulunmadığını belirten Çaçan, "Başta sığır, domuz ve köpek gibi bazı hayvan türlerinde norovirüsler tanımlanmış durumda. Ancak hayvanlarda bulunan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik açıdan farklılıklar bulunuyor. Günümüzde insanlarda görülen norovirüs salgınlarının temel bulaşma döngüsü insanlar arasında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Hayvanlardan insanlara norovirüs bulaşının yaygın ve kesin olarak ortaya konulmuş bir bulaşma yolu olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çaçan, "Her norovirüs enfeksiyonunun hayvanlarla ilişkili olduğunu düşünmek doğru değil. Hayvanlarda bulunan bazı virüslerin bulaşma potansiyeli, bilimsel araştırmaların devam ettiği konulardan biri" dedi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
virüs
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