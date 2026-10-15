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Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yola doğru eğilmesi, mahalle sakinlerini korkuttu. Çökme tehlikesi bulunduğunu düşündükleri binanın önünden geçmeye çekinen vatandaşlar, can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti. Çocukların da oyun oynamak için girdiği binanın bir an önce yıkılmasını isteyen mahalleli, "İllaki bir önlem alınabilmesi için birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek yetkililere seslendi

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde
Sariye Nur Dönmez

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yola doğru eğilmesi, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Çökme tehlikesi bulunduğunu düşündükleri binanın önünden geçmeye korkan vatandaşlar, başka sokakları kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek yetkililere seslendi. Binanın bulunduğu alanın çocuklar tarafından oyun oynamak için kullanıldığını söyleyen mahalleli, olası bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istedi.

Show TV'de yer alan habere göre, Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan bir bina, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Yola doğru eğildiği görülen binanın tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Sultangazi de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde 1

Binanın bulunduğu sokağın yoğun şekilde kullanıldığını söyleyen mahalle sakinleri, araçların ve yayaların her gün olası bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını savundu.

"ARABALAR GEÇTİĞİNDE BİLE SALLANABİLİR"

Binanın yıkılmamasının nedenine ilişkin konuşan bir mahalle sakini, bölgede bulunan trafonun yıkım çalışmalarını engellediğini öne sürdü.

Vatandaş, "Yıkılacaktı orada herhalde trafo varmış. Trafodan dolayı yıkılmadı. Arabalar geçtiğinde bile sallanabilir, o durumda" ifadelerini kullandı.

Sultangazi de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde 2

"BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"

Bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını savunan mahalle sakinleri, binanın çevresinden geçmekten korktuklarını anlattı.Olası bir çökme durumunda can kaybı yaşanabileceğine dikkat çeken bir vatandaş şu sözlerle tepki gösterdi:

"Daha yeni binalar yıkıldı, insanlar öldü. İllaki bir önlem alınabilmesi için birilerinin ölmesi mi gerekiyor?"

Çocukların boşaltılan binanın bulunduğu alana girerek oyun oynuyor olması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Öte yandan tehlike oluşturduğunu düşündükleri binanın çevresinde yaşayan vatandaşlar, geceleri de huzursuz olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Kentsel dönüşüm
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