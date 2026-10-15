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TBB Başkan Vekilliği seçimi sonuçlandı! Ayşe Ünlüce kazandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği için Ankara'da gerçekleştirilen seçimde sonuç belli oldu. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yerine yapılan seçimde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarıştı. İlk üç turu önde tamamlayan Ünlüce, dördüncü turda da rakibini geride bırakarak TBB Başkan Vekili seçildi.

TBB Başkan Vekilliği seçimi sonuçlandı! Ayşe Ünlüce kazandı
Sariye Nur Dönmez

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanlığı görevini yürüten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapılmasına karar verilmişti.

Seçimde YENİ Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın karşı karşıya geldi.

TBB Başkan Vekilliği seçimi sonuçlandı! Ayşe Ünlüce kazandı 1

İLK TURDA AYŞE ÜNLÜCE ÖNE GEÇTİ

TBB Meclisi üyelerinin oy kullandığı seçimin ilk turunda, kesin olmayan sonuçlara göre Ayşe Ünlüce 409 oy aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Tahir Büyükakın ise ilk turu 369 oyla tamamladı.

Seçim kurallarına göre ilk turda başkanvekili seçilebilmek için 576 oy gerekiyordu. Bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci turda da 576 oy aranırken, sonraki aşamada 413 oy sınırı uygulanıyordu.

İlk turda gerekli çoğunluğa ulaşılamaması üzerine seçim ikinci tura taşındı.

TBB Başkan Vekilliği seçimi sonuçlandı! Ayşe Ünlüce kazandı 2

Seçimin ikinci turunda da adaylar arasında oy farkı devam etti.

Ayşe Ünlüce ikinci turda 404 oy alırken, Tahir Büyükakın'ın oy sayısı 385 oldu.

Üçüncü turda ise Ünlüce 406 oyla yarışı önde tamamladı. Büyükakın bu turda 363 oy aldı.

İlk üç turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim dördüncü tura kaldı.

AYŞE ÜNLÜCE TBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Dördüncü tur oylamasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçiminin kazananı belli oldu.

İlk üç turda rakibinden daha fazla oy alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, dördüncü turda da seçimi kazanarak TBB Başkan Vekili oldu.

Böylece Vahap Seçer'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimi tamamlandı.

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