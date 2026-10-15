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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini açıkladı: 'Büyük oranda netleşti'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim takvimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçum, 2028 Mart veya Nisan ayını işaret ederek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini açıkladı: 'Büyük oranda netleşti'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü’nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim takvimine ilişkin konuşan Uçum, 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşen seçimler için “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerini kullandı. Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

SEÇİM TARİHİNE İLİŞKİN EN NET AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini ifade etti ve “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI DA VERDİ

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını ifade eden Uçum, yeni anayasanın hukuk politikası perspektifi, mimarisi, temeli ve ilkeleri üzerine çalışmaların sürdürüleceğini aktardı. Yeni anayasa ihtiyacının yalnızca siyasilerin beklentileri üzerinden değerlendirilemeyeceğini kaydeden Uçum, sözlerinin devamında halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının esas alınması gerektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum seçim tarihi
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