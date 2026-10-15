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İstanbul'da sokaklar boş kaldı!

Trafik çilesiyle meşhur İstanbul'da dünden bu yana yaşanan sel faciası trafiği de etkiledi. Saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 33'te kaldı.

İstanbul'da sokaklar boş kaldı!
Ufuk Dağ

Dün sabah başlayan gece şiddetini artıran sel İstanbul'da birçok yerde hayatı durma noktasını getirdi. Okullar tatil edilirken çok sayıda vatandaş işlerine gidemedi.

İstanbul da sokaklar boş kaldı! 1

Dünden bu yana yapılan uyarılar da karşılık buldu. Normalde yüzde 80'lerde seyreden trafik yoğunluğu 15.00'te yüzde 33'le ölçüldü.

Trafik yoğunluğunun az olması ve ortaya çıkan görüntü pandemi döneminde yaşanan sakinliği hatırlattı.

Bugün itibarıyla İstanbul'da sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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