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Sarıyer'de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda...

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İstanbul genelinde dün etkili olan sağanak yağış, Sarıyer'de bir afete dönüştü. Caddeler, yollar ve evler sular altında kalırken; onlarca araba sel sularında sürüklenmişti. Sarıyer'de hayatı felç eden sel sularının geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Bir evin çatısını basan selin gelişi dehşete düşürürken; çatıdaki bir kişinin ise son anlarda kaçmayı başardığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok ilde su taşkınları yaşanırken; en çok etkilenen ilçelerin başında ise Sarıyer geldi.

Caddeler, yollar ve evler sular altında kalırken; onlarca araba sel sularında sürüklendi. Çok sayıda vatandaş mahsur kalırken; ekiplerin çalışması sabaha kadar sürdü.

Sarıyer de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda... 1

SEL SULARININ GELDİĞİ AN ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer'de hayatı felç eden sel sularının geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sarıyer de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda... 2

EVİN ÇATISINI SULAR BASTI, SON ANDA KURTULDU

Bir evin çatısını basan selin gelişi dehşete düşürürken; çatıdaki bir kişinin ise son anlarda kaçmayı başardığı görüldü.

Sarıyer de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda... 3

Sarıyer de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda... 4

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Sarıyer
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