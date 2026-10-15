Sarıyer'de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda...

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok ilde su taşkınları yaşanırken; en çok etkilenen ilçelerin başında ise Sarıyer geldi.
Caddeler, yollar ve evler sular altında kalırken; onlarca araba sel sularında sürüklendi. Çok sayıda vatandaş mahsur kalırken; ekiplerin çalışması sabaha kadar sürdü.
Sarıyer'de hayatı felç eden sel sularının geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Bir evin çatısını basan selin gelişi dehşete düşürürken; çatıdaki bir kişinin ise son anlarda kaçmayı başardığı görüldü.
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