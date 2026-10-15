Sarıyer'de hayatı felç eden sel suları böyle gelmiş! Çatıdan akmış, son anda...

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok ilde su taşkınları yaşanırken; en çok etkilenen ilçelerin başında ise Sarıyer geldi.

Caddeler, yollar ve evler sular altında kalırken; onlarca araba sel sularında sürüklendi. Çok sayıda vatandaş mahsur kalırken; ekiplerin çalışması sabaha kadar sürdü.

SEL SULARININ GELDİĞİ AN ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer'de hayatı felç eden sel sularının geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

EVİN ÇATISINI SULAR BASTI, SON ANDA KURTULDU

Bir evin çatısını basan selin gelişi dehşete düşürürken; çatıdaki bir kişinin ise son anlarda kaçmayı başardığı görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır