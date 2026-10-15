SON DAKİKA | Mihraç Ural Suriye'de yakalandı!

Son dakika: Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) yakalandı. Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre; Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye’de güvenlik güçlerince yakalandığı öğrenildi.

YARDIMCISI DA 4 EKİM'DE YAKALANMIŞTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi’yi yakaladığını da duyurmuştu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Trablusi'nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL, 1982'DE SURİYE'YE FİRAR ETMİŞTİ

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

REYHANLI SALDIRISININ SANIKLARI ARASINDA

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır