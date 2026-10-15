Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

TERÖR MÜCADELESİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 477 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 843 olmuş, engellenen 981 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 851'e ulaşmıştır. Diğer yandan bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Aktürk, TSK'nın, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 3 Ekim 2025'te ikinci kez üstlendiği, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirdiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin, 14 Ekim'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı devir teslim töreniyle İtalya'ya devredildiğini hatırlatan Aktürk, "KFOR'un yanı sıra NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul edeceği bilgisini verdi.

İSRAİL

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Ekim 2023'ten itibaren bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan İsrail'in, bugün de katliamlarını ve kışkırtıcı söylemlerini sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden, evlerinden ve yurtlarından zorla çıkarılmaya mecbur bırakılan Filistinli sayısı İsrail'in insanlık dışı saldırıları ile her geçen gün artmaktadır. Filistin halkının çektiği ızdırapların görmezden gelinmemesi ve İsrail'in haddini aşan, insani değerleri hiçe sayan ve bölgemizi kaos ortamında tutan saldırılarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri hedef alan, uluslararası ve insancıl hukukun açık biçimde ihlali olan bu saldırılar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına sebep olmaktadır ve bir an önce son bulmalıdır."

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürece yönelik soru üzerine Bakanlık tarafından, "Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esasların Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temasların ABD makamlarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağının, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemlerinin İngiltere'de üretici firma tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır."

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır