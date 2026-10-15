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İstanbul Tiyatrosu TheatreIST 2026 ile dünyaya açılıyor

İstanbul’un bağımsız tiyatro sahnesinden seçilen 10 yapım, 16–20 Ekim 2026 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden tiyatro profesyonelleriyle buluşuyor.

İstanbul Tiyatrosu TheatreIST 2026 ile dünyaya açılıyor
Şevket Taner Şahin

İstanbul’un bağımsız tiyatro üretimini uluslararası alana taşımayı amaçlayan TheatreIST Showcase, dördüncü buluşmasında festival yöneticilerini, tiyatro eleştirmenlerini, araştırmacıları ve sanat yöneticilerini İstanbul’da ağırlıyor.

İstanbul’da açık çağrıya yanıt veren tiyatro toplulukları, girişimleri ve kolektifleri arasından seçilen 10 yapım, 25 ülkeden gelen uluslararası konuklarla buluşacak. Programda Anne Kafamda Bit Var, Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz, Bozmayın Çekiyorum, Dünyada, Filler ve Karıncalar, Gaybubet Şehri, Lucy, Macbeth, Görme Tutkusundan Kör Olabilir İnsan ve Angelus yer alıyor. Tiyatronun yanı sıra dans performanslarına da yer veren seçki, İstanbul’un güncel sahne sanatları üretimindeki çeşitliliği görünür kılıyor.

GÖSTERİMLERİN ÖTESİNDE ULUSLARARASI BİR BULUŞMA

TheatreIST 2026, oyun gösterimlerinin yanı sıra sunumlar, yönetmen buluşmaları ve atölyelerle farklı tiyatro kültürleri arasında yeni karşılaşmalara ve işbirliklerine zemin hazırlıyor. Programda A Brief History of Turkish Theatre başlıklı bir sunumun yanı sıra Aljoša Zivadinov’un atölyesi de yer alıyor.

İstanbul Tiyatrosu TheatreIST 2026 ile dünyaya açılıyor 1

Gösterimler; Bakırköy Belediye Tiyatrosu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Müze Gazhane, Barış Manço Kültür Merkezi, Decollage Art Space, Kumbaracı50 ve Cihangir Atölye Sahnesi gibi İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilecek. Böylece kentin farklı sahneleri uluslararası tiyatro ağıyla buluşacak.

2022 yılında başlatılan TheatreIST Showcase, İstanbul’un özellikle bağımsız tiyatro alanında gelişen ve çeşitlenen üretimini uluslararası tiyatro çevreleriyle buluşturmayı hedefliyor. Amaç, İstanbul tiyatrosunu uluslararası konuklara tanıtmanın ötesinde, yerel üretimlerin uluslararası dolaşımını destekleyecek kalıcı ilişkiler ve işbirlikleri geliştirmek. Paneller, atölyeler, mesleki buluşmalar ve oyun metinlerinin farklı dillere çevrilmesine yönelik çalışmalar da bu hedefin bir parçasını oluşturuyor.

TheatreIST 2026, 16–20 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un güncel tiyatro üretimini dünyayla buluşturmak ve İstanbul tiyatrosunun uluslararası görünürlüğünü artırmak üzere gerçekleşiyor.

Program ve ayrıntılı bilgi: https://www.theatreist.com/

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro
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