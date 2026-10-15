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Sakarya'dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı

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Doğukan Akbayır

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sonrası bir dere taştı. Dere kenarındaki iki katlı bir villa suyun debisine dayanamayarak yıkıldı. Evin yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o görüntüler!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 1

DERE TAŞTI

Fevziye Mahallesi’ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı. Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı’nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 2

2 KATLI VİLLA BÖYLE YIKILDI

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde derenin kenarındaki 2 katlı villa, debinin artmasının ardından yıkıldı.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 3

Binanın dereye devrildiği anlar, kameralara yansıdı.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 4

BODRUM KATLARI SULAR ALTINDA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bodrum katlarını ve yolları su bastı.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 5

Adapazarı-Karasu yolu, Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arasında çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 6

Kocaeli ve Sakarya'da sağanak hayatı felç etti: Kocaeli Valiliği, sağanağın etkili olduğu kentte kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi.

Sakarya dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı 7

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Bağırganlı'da evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya sağanak yağış
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