Sakarya'dan korkunç görüntüler! Dere taştı: 2 katlı villa böyle yıkıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

DERE TAŞTI

Fevziye Mahallesi’ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı. Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı’nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı.

2 KATLI VİLLA BÖYLE YIKILDI

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde derenin kenarındaki 2 katlı villa, debinin artmasının ardından yıkıldı.

Binanın dereye devrildiği anlar, kameralara yansıdı.

BODRUM KATLARI SULAR ALTINDA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bodrum katlarını ve yolları su bastı.

Adapazarı-Karasu yolu, Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arasında çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli ve Sakarya'da sağanak hayatı felç etti: Kocaeli Valiliği, sağanağın etkili olduğu kentte kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Bağırganlı'da evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı.