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Bitmek bilmiyor! İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı

İstanbul Valiliği, yağışların yarın sabahtan itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Bitmek bilmiyor! İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı
Ufuk Dağ

İstanbul dün sabahtan bu yana aşırı yağışlar ve sel felaketiyle uğraşıyor. Yollar göle döndü, çok sayıda araç hasar gördü. Yağmura dışarda yakalanan vatandaşlar büyük zorluk çekerken İstanbul Valiliği bugün ve yarın eğitime ara verdi. Gün ağarınca ortaya çıkan korkunç görüntüler hasarın büyüklüğünü ortaya koyarken bir uyarı daha geldi.

İstanbul Valiliği yarın sabahı işaret ederek Avrupa Yakası Kırklareli'nin doğusunda şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Bitmek bilmiyor! İstanbul Valiliği nden yeni uyarı 1

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bitmek bilmiyor! İstanbul Valiliği nden yeni uyarı 2

CAN KAYBI SAYISI 3

İstanbul Valiliği'nden son durumla ilgili yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibarıyla 4'tür." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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