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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti

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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de olduğu açıklandı. Son dakika haberine göre Gültekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gültekin, bir ay önce Üsküdar'da yapılan seçimi kazanmış, belediye AK Parti'ye geçti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 1

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN DE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 2

GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre Gültekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 AY ÖNCE SEÇİMİ KAZANMIŞ, BELEDİYE AK PARTİ2YE GEÇMİŞTİ

Gültekin, bir ay önce Üsküdar'da yapılan seçimi kazanmış, belediye AK Parti'ye geçti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 3

AK PARTİLİ ACAR'DAN TAZİYE MESAJI

Gültekin'in vefat haberi sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan taziye mesajı geldi:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 4

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 5

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 6

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce Üsküdar Üsküdar Belediyesi
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