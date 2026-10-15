Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.
Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı.
Son dakika haberine göre Gültekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gültekin, bir ay önce Üsküdar'da yapılan seçimi kazanmış, belediye AK Parti'ye geçti.
Gültekin'in vefat haberi sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan taziye mesajı geldi:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun."
Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
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