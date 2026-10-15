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ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Muhalefet olmadan iktidar olmaz"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'ye kayyum atanması hakkında açıklama bulundu. Yavaş açıklamasında, "Anayasa'da açık açık 'Basın hürdür, sansür edilemez' deniyor. Tek taraflı bir basının bu ülkeye hiçbir faydası olmadığını daha önceki yıllardan biliyoruz. Umuyorum bu uygulama ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Muhalefet olmadan iktidar olmaz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Mansur Yavaş, "Umuyorum bu uygulama da ortadan kalkar." tepkisinde bulundu.

"MUHALEFET OLMADAN İKTİDAR OLMAZ"

Yavaş, şunları söyledi: "Bu neye benziyor? Bütün büyükşehirlere verilen yetkiler şu anda iktidarı pişman etmiş görünüyor, keşke vermeseydik diye. Neden? Daha önce çoğunluğu iktidar partisinden olduğu için bir sorun yoktu. Bu yetki başkasının eline geçince pişman oldular. Bizim yaptığımız iyi hizmetlerin birçoğunu artık valiler yapmaya başladı. Buradan şuraya varmak istiyorum. Yarın iktidar değiştiğinde aynı şey olursa bu ne kadar uygundur. İnşallah artık ülkemiz rövanş hukukundan vazgeçmeli. Demokrasi herkes için eşit bir şekilde, bütün haklar eşit bir şekilde uygulanmalıdır. Muhalefet olmadan iktidar olmaz. Ülke de yönetilemez."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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