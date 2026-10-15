İçişleri Bakanı Çiftçi: "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilgili açıklamalarda bulundu.

"58 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yağışlar neticesinde İstanbul’umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Saha müdahalesinde İstanbul'da toplam 46 bin 597 bin personel, Türkiye genelinde 58 bin personel görev yapmaktadır. İstanbul genelindeki durum 12 bin 537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Valimiz, çalışmaları hem sahada hem de AFAD Koordinasyon Merkezi’nde koordine ediyor."

"4 İL İÇİN TURUNCU UYARI SÜRÜYOR"

"Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Bizlerin en büyük önceliği vatandaşımızın mal ve can güvenliğini korumaktır. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmıştır. 4 il için turuncu uyarı sürüyor."

"Vatandaşlarımız öncelikle sel tehlikesiyle karşılaştıklarında sakin olmalı, dere yatakları ve çukur bölgeler terk edilmelidir. Su birikintilerinin derinliği göz ardı edilmemelidir. Araç sürücüleri su kaplamış yollara girmemelidir. İstinat duvarlarından uzak durulmalı. Bizlerin en büyük önceliği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Özellikle elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır."