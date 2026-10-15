İstanbul'da dev tanker sürüklendi! Kısırkaya'da karaya oturdu

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı BANDA isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşmasının ardından karaya oturdu.

Karadeniz açıklarında sürüklendiği belirtilen tanker, karaya oturduğu noktada hareketsiz kaldı.

238 METRELİK DEV TANKER KIYIDA KALDI

Yaklaşık 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan BANDA isimli ham petrol tankeri, Kısırkaya açıklarında karaya oturduğu bölgede beklemeye devam etti.

Geminin bulunduğu noktadan ayrılıp ayrılamayacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Liberya bayraklı tankerin kıyıya yakın bir noktada karaya oturmasının ardından ortaya çıkan görüntüler havadan kaydedildi.

Görüntülerde, yaklaşık 238 metre uzunluğundaki tankerin Kısırkaya açıklarında bulunduğu noktada beklediği görüldü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır