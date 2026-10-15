Aşırı yağışlar köprüyü çökertti!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkisini artıran yoğun yağışlar, altyapıda hasara yol açtı. Yağış sularının neden olduğu tahribatın ardından ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

Köprüde oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için önlem alındı.

ÇAYLAK KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Çökme olayının bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla hasar gören köprüyü hem araç hem de yaya trafiğine tamamen kapattı.

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Çaylak Köprüsü'nün ulaşıma kapatılmasının ardından bölgedeki trafik akışı alternatif yollara yönlendirildi.

Araçların geçişi diğer güzergâhlardan kontrollü şekilde sağlanırken, köprünün yeniden kullanıma açılabilmesi için hasarın boyutunun belirlenmesi gerekiyor.

HASAR TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI BEKLENİYOR

Şiddetli yağışın ardından çökmenin meydana geldiği köprüde, belediye ekiplerinin hasar tespit ve onarım çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Çaylak Köprüsü, güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya ulaşımına kapalı tutuluyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır