Aşırı yağışlar köprüyü çökertti!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkisini artıran yoğun yağışlar, altyapıda hasara yol açtı. Yağış sularının neden olduğu tahribatın ardından ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.
Köprüde oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için önlem alındı.
ÇAYLAK KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI
Çökme olayının bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla hasar gören köprüyü hem araç hem de yaya trafiğine tamamen kapattı.
Çaylak Köprüsü'nün ulaşıma kapatılmasının ardından bölgedeki trafik akışı alternatif yollara yönlendirildi.
Araçların geçişi diğer güzergâhlardan kontrollü şekilde sağlanırken, köprünün yeniden kullanıma açılabilmesi için hasarın boyutunun belirlenmesi gerekiyor.
Şiddetli yağışın ardından çökmenin meydana geldiği köprüde, belediye ekiplerinin hasar tespit ve onarım çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Çaylak Köprüsü, güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya ulaşımına kapalı tutuluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum