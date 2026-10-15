Direksiyonu yolcuya bırakıp yaya numarası yaptı: 80 bin lira ceza

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama noktasını fark eden sürücü, aracını durdurup aşağı indi.

POLİSİ GÖRÜNCE DİREKSİYONU YOLCUYA BIRAKIP

Hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşmaya başlayan sürücünün yerine ise yolcu koltuğundaki kişi geçti. 2 kişinin denetimden kurtulmak için yaptığı bu hamle, havadan takip yapan dron tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAYA NUMARASI YAPTI: 80 BİN LİRA CEZA

Görüntüleri inceleyen polis ekiplerince yapılan kontrolde, araçtan inen kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır