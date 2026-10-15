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Susurluk'ta aşırı yağışlar Çaylak Köprüsü'nü çökertti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Hasar gören köprü ulaşıma kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Susurluk'ta aşırı yağışlar Çaylak Köprüsü'nü çökertti

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde etkisini gösteren aşırı yağışlar ilçedeki altyapıya zarar verdi. Yağış sularının yol açtığı tahribat sonucu, ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nün üzerinde çökme meydana geldi.

Susurluk ta aşırı yağışlar Çaylak Köprüsü nü çökertti 1

SEL SULARI KÖPRÜYÜ YIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek ve güvenlik amacıyla çöken köprüyü araç ile yaya ulaşımına tamamen kapattı. Köprünün kullanıma kapatılmasının ardından bölgedeki ulaşım, diğer alternatif yollardan kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı. Ekiplerin bölgede hasar tespit ve onarım çalışması başlatması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Susurluk köprü
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