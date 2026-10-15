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Beykoz’da kuyuya düşen işçinin çıkarılma görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz’da bir okul inşaatında suyu tahliye etmek isterken kuyuya düşerek hayatını kaybeden inşaat işçisinin ekipler tarafından kuyudan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beykoz’da kuyuya düşen işçinin çıkarılma görüntüleri ortaya çıktı

Olay, saat 15.00 sıralarında Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., kuyuya indiği sırada düştü.

Beykoz’da kuyuya düşen işçinin çıkarılma görüntüleri ortaya çıktı 1

OKUL İNŞAATININ KUYUSUNA DÜŞMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN KURTARILMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

Öte yandan, inşaat işçisinin ekipler tarafından kuyudan çıkarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin işçiyi kuyudan çıkarmak için çalışma yürüttüğü ve işçinin bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Beykoz
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