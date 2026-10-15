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'Rüşvet' suçundan tutuklanmıştı: Damal Belediye Başkanı Çamliyurt görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet alma' suçu kapsamında tutuklanan Ardahan'nın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt’un, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

'Rüşvet' suçundan tutuklanmıştı: Damal Belediye Başkanı Çamliyurt görevden uzaklaştırıldı

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Rüşvet suçundan tutuklanmıştı: Damal Belediye Başkanı Çamliyurt görevden uzaklaştırıldı 1

BAKANLIK DUYURDU: DAMAL BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, Hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ardahan Damal
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