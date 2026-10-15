'Rüşvet' suçundan tutuklanmıştı: Damal Belediye Başkanı Çamliyurt görevden uzaklaştırıldı

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, Hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.