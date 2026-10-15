Balık yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çulhalı köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir hâlindeki 01 AOZ 61 plakalı balık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra bariyerleri aşarak devrildi.
Meydana gelen kazada kamyonda bulunan Aydın Göçmen yaşamını yitirdi.
Göçmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun taşıdığı balıklar yola savruldu.
Kazanın ardından yola saçılan balıklar dikkat çekerken, olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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