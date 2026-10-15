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Balık yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Sinop'un Boyabat ilçesinde balık yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken araçta taşınan balıklar yola saçıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balık yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Sariye Nur Dönmez

Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çulhalı köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir hâlindeki 01 AOZ 61 plakalı balık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra bariyerleri aşarak devrildi.

AYDIN GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada kamyonda bulunan Aydın Göçmen yaşamını yitirdi.

Göçmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAMYONDAKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun taşıdığı balıklar yola savruldu.

Kazanın ardından yola saçılan balıklar dikkat çekerken, olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinop kaza
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