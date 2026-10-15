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Selde mahsur kalan yaşlı adam, merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı

Sakarya'da etkisini sürdüren şiddetli sel, hayatı felç etmeye devam ediyor. Derelerin taşmasıyla su basan mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşarken, kurtarma ekipleri zor durumdaki vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. Karasu ilçesinde bir mahalle de deprem etkisini aratmayan manzaralara sahne olurken, bir başka mahallede mahsur kalan 80 yaşındaki bir adam, itfaiye ekiplerince merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı.

Selde mahsur kalan yaşlı adam, merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar farklı ilçelerde sele dönüşürken, ekiplerin mahsur kalan vatandaşları tahliye ve yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Selde mahsur kalan yaşlı adam, merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı 1

YAŞLI ADAM MERDİVENLE KÖPRÜ YAPILARAK KURTARILDI

Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 357. sokak üzerinde bulunan bir daire, su baskınları nedeniyle tehlike oluşturdu.
Selde mahsur kalan yaşlı adam, merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı 2

Mahsur kalan 80 yaşındaki yaşlı adam, olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.
Selde mahsur kalan yaşlı adam, merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı 3

KARANLIKDERE'DE DEPREM GİBİ YIKIM HASARI

Öte yandan, sel felaketinin en ağır hissedildiği yerlerden biri Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi oldu. Derelerin taşması sonucu bölgede adeta deprem etkisi yaşandı. Şiddetli su akıntısının gücüne dayanamayan bazı ev ve ahırlar yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Selde mahsur kalan yaşlı adam, merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı 4

Mahallede büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya sel felaketi
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