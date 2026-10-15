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ABD basını duyurdu! Trump İran'a karşı ilk kez o silahı kullanmaya hazırlanıyor

ABD ile İran arasında başlayan savaşta sular durulmuyor. Masada müzakere görüşmeleriyle birlikte sahada karşılıklı çatışmaların da sürdüğü süreçle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İsmi açılanmayan ABD'li yetkili, seçim öncesinde Trump'ın orduya emir verdiği ve İran'da çok sayıda enerji altyapısını vurmak için 'bombaların anası' olarak adlandırılan MOAB kullanımı gündemine aldığını öne sürdü.

ABD basını duyurdu! Trump İran'a karşı ilk kez o silahı kullanmaya hazırlanıyor
Mustafa Fidan

28 Şubat 2026'da ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ABD-İran savaşıyla ilgili yeni iddialar gündeme düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'deki genel seçimler öncesinde İran'a yönelik güçlü bir saldırı planladığı aktarıldı.

TRUMP İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI: "MOAB FÜZESİNİ KULLANACAK"

Konuyla ilgili bilgi sahibi bazı ABD'li yetkililere göre, ABD ordusu, Trump'ın ara seçimlerden önce veya hemen sonrasında muharebe operasyonlarına yeniden başlama emri verilmesi durumunda, İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alacak.

ABD basını duyurdu! Trump İran a karşı ilk kez o silahı kullanmaya hazırlanıyor 1

'BOMBALARIN ANASI' OLARAK BİLİNİYOR

Bunun için "tüm bombaların anası" olarak adlandırılan MOAB füzesini kullanmayı da içeren yeni saldırı planları geliştirdiği belirtildi.

CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Trump'ın orduya İran hedeflerine karşı "çok sayıda enerji altyapısı" ve potansiyel bir MOAB kullanımı da dahil olmak üzere ek saldırı paketleri geliştirmesi emrini verdiğini söyledi.

ABD basını duyurdu! Trump İran a karşı ilk kez o silahı kullanmaya hazırlanıyor 2

KRİTİK ÖNEMDEKİ KAZMA DAĞI'NI VURMA PLANI

Bir başka kaynak ise Kazma Dağı da dahil olmak üzere İran nükleer tesislerine yönelik askeri planların, MOAB füzesinin kullanılmasını açıkça öngördüğünü söyledi.

ABD basını duyurdu! Trump İran a karşı ilk kez o silahı kullanmaya hazırlanıyor 3

'URANYUMUN STOKLANDIĞI BÖLGE' OLARAK BİLİNİYOR

Başkan Donald Trump, ABD’nin İran’daki “Kazma Dağı”na (Pickaxe Mountain) saldıracağı yönündeki iddialarını sürdürüyor. Bu söylem, İsrail’in Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını ve gelişmiş uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sakladığına inandığı, yer altında bulunduğu tahmin edilen nükleer tesise dikkatleri çekiyor.
ABD basını duyurdu! Trump İran a karşı ilk kez o silahı kullanmaya hazırlanıyor 4

TRUMP, "ÇOK YAKINDA O BÖLGEYİ VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump Salı günü yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle çok yakında o bölgeyi vuracağız. Üstelik buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok” dedi.

Devlet medyasının Çarşamba günü erken saatlerde aktardığına göre Tahran, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik herhangi bir saldırısının, bölgedeki savaşın kapsamının genişletilmesi olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump füze abd
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