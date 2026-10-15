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Zonguldak'ta heyelan park halindeki araçlara zarar verdi

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde yağışlar sonrası lojmana ait istinat duvarı çöktü. Heyelan sonrası park halindeki iki araç toprak altında kaldı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Zonguldak'ta heyelan park halindeki araçlara zarar verdi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lojmanlara ait istinat duvarında göçük meydana geldi.
Beton bloğun kopmasıyla birlikte toprak ve ağaç parçaları park halindeki 2 aracın üzerine yığıldı.

Zonguldak ta heyelan park halindeki araçlara zarar verdi 1

HEYELAN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Gürültüyü duyan apartman sakinleri ise telaşla sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken apartman sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Zonguldak ta heyelan park halindeki araçlara zarar verdi 2

EKİPLERİN BÖLGEDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Olay anını anlatan apartman sakini Emre Palabaş, "Çocuklarla salonda oturuyorduk. Bir anda büyük bir ses duyduk. Ev sallandı yıkılacak gibi oldu. İstinat duvarı göçmüş. Arabalar altında kalmış. Şu an can kaybı yok. Heyelana ilişkin ses veya hareket de yok. Apartmanda yaklaşık 50 kişi yaşıyorduk" dedi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak heyelan
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