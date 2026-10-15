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Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Bursa'da etkili olan sağanak yağış, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı. Şelaleden akan suların oluşturduğu manzara, doğanın gücünü gözler önüne serdi.

Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağış, Bursa'da da etkisini gösterdi. Yağışların ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde su akışı artarken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Bursa da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu 1

SUUÇTU ŞELALESİ COŞTU

Şelaleden büyük bir coşkuyla dökülen sular, çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri bir görüntü oluşturdu. Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanlarında da su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu.
Bursa da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu 2

Suuçtu Şelalesi'nde kaydedilen görüntüler, sağanak yağışın ardından doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sağanak yağış
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