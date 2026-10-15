Bakan Kurum: "Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer’de 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"83 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakan Kurum, "Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü. Bir günde İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı, 9 bin 755 ihbar geldi. 7 bin 800 anında müdahale ettiler. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. 300 iş yeri, 200 araç hasarı var var. Şu ana kadar sadece Ayazağa’da 300 iş yeri hasarı, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Sahada sel felaketi gören 39 ilçemizde 110 aracımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Vatandaşlarımızın tüm barınma talepleri karşılanacak" dedi.

"6 GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI"

Kurum, "Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer’de 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Elektrik kesintisi var, 40 bin vatandaşımız elektrik kesintisinden etkilendi. 9 bin civarında su baskını var. Cumartesi günü en geç, su baskınındaki tüm hasarı gidermeyi düşünüyoruz. AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" ifadelerini kullandı.