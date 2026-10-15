Bayburt'ta 10 dakikalık yağış hayatı felç etti!

Bayburt'ta kısa süreli ancak etkili olan gök gürültülü sağanak, beraberinde dolu yağışını getirdi.

Yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini sürdüren yağış sırasında fındık büyüklüğünde dolu taneleri düştü.

Şiddetli yağış nedeniyle kentteki bazı yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı.

SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sağanak ve dolunun ardından evlerin önlerinde ve sokaklarda biriken dolu taneleri, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Kısa sürede beyaza bürünen sokaklar, kış aylarını aratmayan manzaralara sahne oldu.

Aniden bastıran yağış, kentte günlük yaşamın aksamasına neden olurken, dolunun büyüklüğü ve yağışın şiddeti dikkat çekti.

Yaklaşık 10 dakika içerisinde etkili olan sağanak ve dolu, yağışın devam etmesi durumunda su baskınları yaşanabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Kısa sürede yollarda oluşan su birikintileri, yağışın etkisini gözler önüne serdi.

METEOROLOJİDEN PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ TAHMİNİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine göre Bayburt'ta gök gürültülü sağanağın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kentte önümüzdeki günlerde de yağışlı havanın devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır