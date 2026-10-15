Karabük'te 26 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ve ilgili birimlerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.Ş. isimli hükümlünün Ovacık ilçesi kırsalında bulunduğu tespit edildi.

26 YIL CEZASI VARDI: YAKALANDI

Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando unsurlarının müşterek düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır