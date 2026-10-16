Fon soruşturmasına Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu'nun da adı karıştı: "Nefsimize yenildik"

Fon soruşturması Türkiye gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor. Soruşturmayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

CÜBBELİ AHMET'İN DAMADI ESAT PALAZOĞLU'NUN ADI FON SORUŞTURMASINA GİRDİ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu'nun da adı fon soruşturmasına karıştı.

"MAL VARLIĞINA TEDBİR KONMUŞ, HESAPLARI BLOKE"

Palazoğlu ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz, Palazoğlu'nun fona nasıl girdiğini anlattı. Sözcü TV ekranlarında konuşan Saymaz, "Listeden çıkarılmış ama yaptırımlardan da kurtulmamış anladığım kadarıyla. Halen şüpheli" dedi.

Palazoğlu'nun adliyeye gittiğini belirten Saymaz, "'Biz sana haber veririz' deyip gönderiyorlarmış. Mal varlığına tedbir konmuş, hesapları bloke. Şirketleriyle ilgili de hisseleri değerlendiremiyor, alamıyor satamıyor. Böyle bir durumda" ifadelerini kullandı.

MAİLİ GÖRMÜŞ, SİSTEME YÜKLÜ MİKTARDA PARA YATIRARAK GİRMİŞ

Palazoğlu'nun fona nasıl katıldığını da anlatan Saymaz, "Ben neden bunun başına geldiğini, ne olduğunu sordum. Bana dedi ki 'Nisan ayı gibiydi, ben Twitter'da Pusula'nın bir mailini gördüm. Bu mailde dedi, PCS diye bir kapalı fon var, bu kapalı fona bedel yatırdığınızda sizi alabiliriz diye bir maillmiş.' O da zaten Pusula'nın patronu Serdar Turhan'ı tanıyor. Çünkü Serdar Turhan aynı zamanda Esat Palazoğlu'nun ağabeyi Ahmet ile başka bir işte ortak. Onunla da görüşerek sisteme yüklü bir bedel yatırarak giriyor. Ben bu bedeli biliyorum ama söylemememi rica etti" dedi.

"3 AYDA KOYDUĞU PARANIN 4'TE 3'Ü KADAR KAR ELDE EDİYOR"

Saymaz'ın canlı yayında anlattıklarının devamı ise şu şekilde:

Mayıs başında parayı yatırıyor sisteme giriyor, haziranda yüzde 30 kar elde ediyor. Temmuzda yüzde 20 kar elde ediyor. Ağustosta yüzde 10 kar elde ediyor. Üç ay içerisinde koyduğu paranın dörtte üçü kadar kar elde ediyor. Böyle bir kar nerede var.

"PARASININ 4'TE 3'Ü İÇERİDE KALIYOR"

Temmuz sonunda şirket ödemeleri için para çekiyor. Yatırdığı ana paranın 4'te 1'i kadar para çekiyor. Ağustos sonunda da bir 4'te 1 daha çekmek istiyor. Diyorlar ki 'Şu ara bir sıkışığız bize biraz zaman verin' diyor. Esat Palazoğlu da tamam diyor. Başka küçük fonlarda yatırımları varmış oradan çekip ödemelerini yapıyor. Fakat 16 Eylül itibarıyla sistem kilitlenince onun da ana parasının 4'te 3'ü içeride kalıyor, yatırdığı paranın neredeyse tamamına yakını. Ben ona sordum ki 3 ay içerisinde ne kadar kazanç elde ettin? Ana parasının 4'te 3'ü kadar kazanç elde etmiş ve yatırdığın ana paranın da 4'te 3'ünü sistemde kaybetmiş.

"DİNİ ANLAMDA ÇOK UYGUNDUR DİYE İDDİA ETMİYORUM, NEFSİMİZE YENİLDİK DİYEBİLİRİZ"

Ben de 'neden böyle bir spekülatif kazanç yoluna başvurdunuz? Bu kar nerede faizde yok, faiz bunun yanında neredeyse haram vasfını kaybediyor.' Dedi ki 'Dini anlamda çok uygundur diye iddia etmiyorum. Yanlışsa yanlışımız var. Hepimiz bunları yapıyoruz. Herkesin girdiği fonlar da bu kazancı veriyordu. Nefsimize yenildik diyebiliriz, tabii böyle de olsun istemezdik' diyor.