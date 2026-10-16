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Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaştı.

Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü

Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle bölgede yağmur kara dönüştü.

Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü 1

KARTALKAYA'DA KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kayak merkezinde etkisini gösteren kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü 2

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü.

Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü 3

Kartalkaya’da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.

Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kar
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