Kış yurda erken giriş yaptı! Bolu beyaza büründü

Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle bölgede yağmur kara dönüştü.
Kayak merkezinde etkisini gösteren kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü.
Kartalkaya’da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.
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