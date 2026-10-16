Kilis'teki denetimlerde şoke eden olay! Market sahibi tarihi geçmiş ürünleri yedi

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında yaşanan bir olay ise görenleri hayrete düşürdü.

MARKETTEKİ 20 ÜRÜNDEN 19'UNUN TARİHİ GEÇİK

Denetim yapılan bir marketteki 20 üründen 19'unun tarihinin geçtiği belirlendi. Bazı ürünlerin ise tarihiyle oynandığı tespit edildi. İşletme sahibinin yaptığı savunma ise skandal olayın da önüne geçti.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNÜ YEDİ

Tarihi geçmiş ürünlerin sağlıklı olduğunu savunan işletme sahibi bu ürünleri kendi çocuklarına da yedirdiğini savundu. Hızını alamayan işletme sahibi raftan tarihi geçmiş bir ürünü aldı ve ekiplerin gözü önünde yemeye başladı.

"BENİ ZEHİRLESİN O ZAMAN"

İşletme sahibi, "Tamam yiyeyim ben, beni zehirlesin o zaman" dedi. Ekipler markette bulunan tarihi geçmiş ürünlerle ilgili işlem gerçekleştirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: "HALKIMIZIN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Öte yandan Kilis Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, halk sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa göz yummayacak, gerekli yasal işlemleri taviz vermeden uygulayacağız. Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimizdir" denildi.