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CHP'de ihraç hareketliliği! Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 kişi ihraç edildi

CHP'de ihraç hareketliliği yaşanıyor. Partide önemli görevler üstlenmiş Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Yalçın Karatepe ve Sinem Kırçiçek dahil 48 isim CHP'den ihraç edildi.

CHP'de ihraç hareketliliği! Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 kişi ihraç edildi
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de bir süredir bazı isimlerin partiden ihraç edileceği konuşuluyordu. O hamle bugün gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen isimlere yönelik incelemelerini tamamladı. Bu kapsamda 48 isim partiden ihraç edildi.

CHP de ihraç hareketliliği! Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 kişi ihraç edildi 1

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

İhraç listesinde partide daha önce önemli görevlerde bulunmuş isimler de yer aldı. Listede göze çarpan isimler; Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi Binici, Yankı Bağcıoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan oldu.

CHP de ihraç hareketliliği! Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 kişi ihraç edildi 2

2 İSİM CEZA ALMADI

Sevk edilen isimler arasında bulunan eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise disiplin cezası uygulanmadı.

Partiden ihraç edilen isimler ise şu şekilde oldu:

Ali Abbas Ertürk
Asiye Ergül
Aylin Nazlıaka
Bahattin Bahadır Erdem
Barış Övgün
Bedirhan Berk Doğru
Berk Kılıç
Burcu Mazıcıoğlu
Canan Taşer
Cansel Çiftçi
Ecevit Keleş
Elif Leyla Gümüş
Emine Uçak Erdoğan
Güldem Atabay
Hikmet Erbilgin
İlhan Cihaner
Kerim Rota
Kübra Gökdemir
Mahir Yüksel
Melisa Uğraş
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nazan Güneysu
Ozan Işık
Önder Kurnaz
Polat Şaroğlu
Selin Sayek Böke
Sercan Çığgın
Serkan Özcan
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Tolga Sağ
Turgay Özcan
Uğurcan İrak
Uygar Parçal
Yalçın Karatepe
Zeliha Aksaz Şahbaz
Tuğçe Hilal Özkan
Yankı Bağcıoğlu
Baran Seyhan
Emre Kartaloğlu
Emre Yılmaz
Pınar Uzun Okakın
Oya Ünlü Kızıl
Deniz Çakır
Remzi Kazmaz
Oğuzhan Cenan
Aysemin Gülmez
Mesut Kırşanlı

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Anahtar Kelimeler:
CHP
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