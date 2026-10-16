CHP'de ihraç hareketliliği! Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 kişi ihraç edildi

CHP'de bir süredir bazı isimlerin partiden ihraç edileceği konuşuluyordu. O hamle bugün gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen isimlere yönelik incelemelerini tamamladı. Bu kapsamda 48 isim partiden ihraç edildi.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

İhraç listesinde partide daha önce önemli görevlerde bulunmuş isimler de yer aldı. Listede göze çarpan isimler; Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi Binici, Yankı Bağcıoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan oldu.

2 İSİM CEZA ALMADI

Sevk edilen isimler arasında bulunan eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise disiplin cezası uygulanmadı.

Partiden ihraç edilen isimler ise şu şekilde oldu:



Ali Abbas Ertürk

Asiye Ergül

Aylin Nazlıaka

Bahattin Bahadır Erdem

Barış Övgün

Bedirhan Berk Doğru

Berk Kılıç

Burcu Mazıcıoğlu

Canan Taşer

Cansel Çiftçi

Ecevit Keleş

Elif Leyla Gümüş

Emine Uçak Erdoğan

Güldem Atabay

Hikmet Erbilgin

İlhan Cihaner

Kerim Rota

Kübra Gökdemir

Mahir Yüksel

Melisa Uğraş

Meryem Gül Çiftçi Binici

Nazan Güneysu

Ozan Işık

Önder Kurnaz

Polat Şaroğlu

Selin Sayek Böke

Sercan Çığgın

Serkan Özcan

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Tolga Sağ

Turgay Özcan

Uğurcan İrak

Uygar Parçal

Yalçın Karatepe

Zeliha Aksaz Şahbaz

Tuğçe Hilal Özkan

Yankı Bağcıoğlu

Baran Seyhan

Emre Kartaloğlu

Emre Yılmaz

Pınar Uzun Okakın

Oya Ünlü Kızıl

Deniz Çakır

Remzi Kazmaz

Oğuzhan Cenan

Aysemin Gülmez

Mesut Kırşanlı