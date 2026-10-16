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Apartmanların altından dere akıyor! İstanbul'daki sel felaketinin ardından kaydedildi

İstanbul'daki sel felaketinin ardından A Haber'de yayınlanan görüntüler gündem yarattı. Dereboyu Deresi'nin yıllar önce üzerinin kapatıldığı ve dere yatağının üzerine binalar yapıldığı belirtildi. Canlı yayında kaydedilen görüntülerde akan su ve şiddeti dehşete düşürdü.

Apartmanların altından dere akıyor! İstanbul'daki sel felaketinin ardından kaydedildi
Devrim Karadağ

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından A Haber'de yayınlanan görüntüler dikkat çekti. Dereboyu Deresi'nin yıllar önce üzerinin betonla kapatıldığına ve dere yatağının üzerine yapılaşmaya izin verildiğine dikkat çekilen haberde, taşkının nedenine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Asfalt ve kaldırımın üzerinde yürürken altından hâlâ su geçtiği görülürken; söz konusu sularında Ayazağa Deresi üzerinden Haliç'e ulaştığı belirtildi.

Apartmanların altından dere akıyor! İstanbul daki sel felaketinin ardından kaydedildi 1

Gazeteci Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında binaların altından geçen dereyi şu sözlerle anlattı:

 "DERE YATAĞININ ÜZERİNE BİNALAR YAPILDI"

"Dereboyu Deresi. Bakın olayın meselesinin asıl nedeni burada izleyicilerimiz net görecekler. Bu dere, Dereboyu Deresi, yıllar önce burada çok net bir şekilde, açık bir şekilde akıyordu. 25-30 sene önce... Sonra bu derenin üstüne beton çekildi ve burada imar izni verildi. Yani binaların altında şu an dere akıyor. Yani aslında olayın nedenini burada çok net bir şekilde görüyorsunuz.

Apartmanların altından dere akıyor! İstanbul daki sel felaketinin ardından kaydedildi 2

"KAPATILAN DEREDE TIKANMA YAŞANDI"

Bu derelerin akışı kapatıldı üstü. Kapatılan derelerin tabii taşkınla birlikte içinde molozlar, odunlar, kalaslar tıkanma oluşturdu. Tıkanınca da su dışarı taştı. Dışarı taşan su da burada vatandaşlarımızı maalesef mağdur etti, vatandaşlarımızı hayattan kopardı ki işte olayın başlıca nedeni bu görmüş olduğunuz derenin üstünün kapatılması.

Apartmanların altından dere akıyor! İstanbul daki sel felaketinin ardından kaydedildi 3

"ASFALTIN ÜZERİNDE YÜRÜYORUM AMA ALTIMDAN SU GEÇİYOR"

Bu dere hemen yan tarafta Cendere, Ayazağa Deresi diğer adıyla, Cenderesine akıyor ve Ayazağa Deresi'ne akan su Haliç'e gidiyor ki işte burada derenin üzerindeyiz aslında. Bakın şu an yayını, bakmayın asfaltın üzerinde, kaldırımın üzerinde yürüyorum ama benim altımdan şu an su geçiyor ve bu su Ayazağa Deresi'ne gidiyor ki..."

Apartmanların altından dere akıyor! İstanbul daki sel felaketinin ardından kaydedildi 4

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul dere sel felaketi
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