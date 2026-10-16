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Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor!

Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi önündeki helallik alındı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Her zaman doğduğu, büyüdüğü Üsküdar'a hizmet aşkına şahidiz" diye konuştu.

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor!
Devrim Karadağ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için İstanbul'dan Ankara'ya yolculuğu sırasında, içinde bulunduğu aracın Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, aynı yönde giden bir başka araçla çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor! 1

BELEDİYE ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak.

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor! 2

Üsküdar Belediye binası önünde Dündar Ziya Gültekin için helallik alındı.

"ÜSKÜDAR'A HİZMET AŞKINA ŞAHİTİZ"

Binlerce insanın katıldığı helallikte, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuştu.

Özdemir, şunları söyledi:

"Ziya kardeşimiz; 20 yılı aşkın bir dostluğumuz olan, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahit olduğumuz bir kardeşimiz.

Her zaman doğduğu, büyüdüğü Üsküdar'a hizmet aşkına şahit olduğumuz bir kardeşimiz.

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor! 3

"KISA ZAMANDA TÜM ÜSKÜDARLILARIN KALBİNE GİRDİ"

Çok kısa sürede tüm Üsküdarlıların kalbine giren, onların dertleriyle dertlenen, hem ilçemize hem ilçemizde yaşayanlara bağlığına şahit olduğum kıymetli kardeşimizin ahirete irtihal ettiği günde birlikteyiz. Rabbim hepimize sabırlar ihsan eylesin.

Vefat ettiği günün hemen öncesinde sabaha kadar İstanbul'daki afetle mücadelede, Üsküdarlı hemşehrilerimizin de bizzat yanında olarak, onların her türlü eksiğini gidermek üzere mücadele ettiğini gördük.

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor! 4
Dündar'ın acılı ailesi güçlükle ayakta durdu.

Rabbim hepimizin ona şahitliğini kabul etsin, mekanını cennet eylesin. Acımız büyük. Hepimiz ömrümüzün sonuna kadar onun emanetlerini emanet bileceğiz. Hatırasına sahip çıkacağız."

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