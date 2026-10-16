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Milyonda 3 kişide görülen vaka: Cebinde taşıdığı iple ayağını kaldırıyordu

Kars’ta, nadir görülen omurilik zarı tümörü nedeniyle 4 aydır yürüme güçlüğü çeken Tacettin Korkmaz (61), Harakani Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik ameliyatın ardından bir gün sonra yeniden yürümeye başladı. Ameliyat öncesinde ayağını kaldırabilmek için cebinde ip taşıyan Korkmaz, “Hiç ayağımı kaldıramıyordum. Evin içerisinde yürürken ayağım halının altına giriyordu. Şimdi yürüyorum” dedi.

Milyonda 3 kişide görülen vaka: Cebinde taşıdığı iple ayağını kaldırıyordu

Sarıkamış ilçesi Çatak köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Tacettin Korkmaz, yaklaşık 4 ay önce başlayan yürüme güçlüğü ve bacağındaki kuvvet kaybı nedeniyle çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu. Daha önce beyin damar tıkanıklığı geçiren Korkmaz’ın şikayetlerinin bu rahatsızlıkla ilişkili olabileceği değerlendirilirken, yapılan beyin tetkiklerinde belirtileri açıklayan bir bulguya rastlanmadı.

OMURİLİĞİNE BASKI YAPAN TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Kars Harakani Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade tarafından yapılan ayrıntılı incelemelerde, hastanın sırt bölgesinde omurilik zarlarından kaynaklanan ve omuriliğe ileri derecede baskı yapan tümör tespit edildi. Görüntüleme bulgularına göre iyi huylu olma eğiliminde olduğu belirtilen menenjiyom türündeki tümörün cerrahi olarak çıkarılmasına karar verildi.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta omurilik ve sinirlerin işlevlerinin korunması amacıyla nöromonitörizasyon teknolojisinden yararlanıldı. Operasyon sırasında total intravenöz anestezi (TİVA) yöntemi kullanılırken, ultrasonografiyle de tümörün yerleşimi ve çıkarılmasının ardından geride doku kalıp kalmadığı değerlendirildi.

Hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Op. Dr. Zerbizade, “Hastamız bize yaklaşık 4 aydır devam eden yürüme zorluğu ve bacağında güç kaybı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde omurganın torakal, yani sırt bölgesinde, omuriliğin zarlarından kaynaklanan bir tümör saptadık. Bu tümör omuriliği adeta bir kağıt gibi sıkıştırmış durumdaydı” dedi.

Milyonda 3 kişide görülen vaka: Cebinde taşıdığı iple ayağını kaldırıyordu 1

AMELİYATTA İLERİ TEKNOLOJİLER KULLANILDI

Ameliyat sürecinde kullanılan yöntemlere ilişkin açıklama yapan Zerbizade, “Ameliyat boyunca omurilik ve sinirleri izlemek amacıyla nöromonitörizasyon kullandık. Bu sayede tümörü çıkarırken omuriliğe ve sinirlere zarar vermeden işlemi gerçekleştirdik. Bu süreçte anestezi ekibimizin de çok önemli katkısı oldu” diye konuştu.

Milyonda 3 kişide görülen vaka: Cebinde taşıdığı iple ayağını kaldırıyordu 2

Ultrasonografi kullanımının da cerrahi açıdan önemli avantaj sağladığını belirten Zerbizade, şunları söyledi:

“Ameliyat sırasında kullandığımız ultrason sayesinde tümörün yerini ve çıkarıldıktan sonra kalıntı olup olmadığını kontrol edebildik. Üstelik bunu özel ve pahalı bir cihaz gerektirmeden, hastanelerde bulunan ultrason cihazıyla gerçekleştirdik. Operasyonun ardından hastanın durumunda kısa sürede iyileşme görüldü. Ameliyatın ilk gününde ayağa kaldırılarak yürütüldü. Ameliyat öncesinde özellikle sağ bacağını kalçadan kaldırmakta zorlanan hastamızın, ameliyatın ardından her iki bacağını da daha rahat hareket ettirdiğini ve yürümesinin belirgin şekilde düzeldiğini gördük.”

Omurilik zarlarından kaynaklanan bu tür tümörlerin nadir görüldüğünü ifade eden Zerbizade, hastalığın görülme sıklığının milyonda 2-3 kişi düzeyinde olduğunu belirtti. Zerbizade, operasyonun Kars’ta gerçekleştirilebilmesinin önemine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, anestezi ekibine ve ameliyathane çalışanlarına teşekkür etti.

Milyonda 3 kişide görülen vaka: Cebinde taşıdığı iple ayağını kaldırıyordu 3

‘CEBİMDE İPLE AYAĞIMI KALDIRIYORDUM’

Ameliyatın ardından yeniden yürümeye başlayan Tacettin Korkmaz ise hastalık sürecinde günlük yaşamını sürdürmekte büyük güçlük çektiğini anlattı. Ayağını kaldıramadığı için yanında ip taşımak zorunda kaldığını belirten Korkmaz, “Cebimde bir iple ayağımı kaldırıp öyle atıyordum. Hiç ayağımı kaldıramıyordum. Evin içerisinde yürürken ayağım halının altına giriyordu. Şimdi yürüyorum, yürüyerek aşağı indim” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat
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