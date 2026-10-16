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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bayburt’ta uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, düzeneğe ait çok sayıda suç unsuru, 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile fişekler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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