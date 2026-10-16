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Kızını öldürüp cesedini sakladı! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu

Batman’da 3 yıl önce, kızı Adara Arslan'ı (7) boğup cesedini kömürlükte saklayan Ömer Faruk Arslan (40), cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu.

Kızını öldürüp cesedini sakladı! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu

Batman'daki olay, 30 Ocak 2023 tarihinde Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta meydana geldi. Adara Arslan'ın halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında cesedi bulundu. Adara’nın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Kızını öldürüp cesedini sakladı! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu 1

Olayla ilgili polis ekiplerinin şüpheli olarak aradığı Adara’nın babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, eşi M.A.'nın, olaydan yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın da eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi.
Kızını öldürüp cesedini sakladı! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu 2

KIZINI, EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını öldürüp cesedini sakladı! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu 3

Beşiri Kapalı Cezaevinde bulunan Ömer Faruk Arslan, kaldığı koğuşta ölü bulundu. Arslan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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cinayet
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