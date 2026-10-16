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Saat sistemi değişiyor, 'artık saniye' bitiyor! 69 ülkenin arasında Türkiye de var

Dünya’nın dönüş hızındaki değişimler nedeniyle uygulanan “artık saniye” sisteminin kaldırılması gündemde. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 69 ülkenin oylayacağı düzenlemenin kabul edilmesi halinde küresel zaman ölçümünde yeni bir döneme geçilecek. Değişikliğin Mayıs 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Saat sistemi değişiyor, 'artık saniye' bitiyor! 69 ülkenin arasında Türkiye de var
Devrim Karadağ

Zamanın ölçülmesinde kullanılan atom saatleri, 1955 yılından bu yana son derece hassas ölçümler yapılmasını sağlıyor. Ancak Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı sabit kalmıyor. Okyanus akıntıları, gezegenin iç yapısı ve çeşitli doğal etkenler, Dünya’nın dönüş hızında değişimlere yol açıyor.

'ARTIK SANİYE' SORUN OLUYOR

Bu farklılık nedeniyle atom saatleriyle Dünya’nın dönüşüne dayalı zaman arasındaki uyumu korumak için belirli dönemlerde saatlere bir saniye ekleniyor. “Artık saniye” olarak adlandırılan uygulamanın ise teknolojik sistemlerde oluşturduğu sorunlar nedeniyle sona erdirilmesi hedefleniyor.

61 SANİYELİK DAKİKALAR TEKNOLOJİYİ ZORLADI

Artık saniye uygulaması kapsamında bazı dakikaların 60 yerine 61 saniye sürmesi, dijital altyapılarda çeşitli sorunlara neden oldu. Geçmişte Reddit ve LinkedIn gibi platformlarda yaşanan sistem aksaklıkları, uygulamanın teknik risklerini gündeme taşıdı. Hava yolu operasyonları ve küresel iletişim ağlarında da zaman senkronizasyonuyla ilgili sorunlar yaşandı.

Saat sistemi değişiyor, artık saniye bitiyor! 69 ülkenin arasında Türkiye de var 1

Öte yandan Dünya’nın son yıllarda zaman zaman daha hızlı dönmesi, gelecekte saatlerden bir saniye çıkarılmasını gerektirebilecek bir ihtimali de gündeme getirdi. “Negatif artık saniye” olarak adlandırılan bu uygulamanın, mevcut sistemler açısından daha önce karşılaşılmamış teknik sorunlara yol açabileceği değerlendiriliyor.

KÜRESEL ZAMAN ÖLÇÜMÜNDE YENİ DÖNEM

Versailles’da düzenlenen uluslararası konferansta alınan kararlar doğrultusunda, atom saatleri ile Dünya’nın dönüşüne dayalı zaman arasındaki farkın daha geniş bir aralığa ulaşmasına izin verilmesi benimsendi.

Bu yaklaşım, saatlere düzenli olarak saniye eklenmesi veya çıkarılması ihtiyacını azaltmayı ve uzun vadede ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Böylece özellikle dijital altyapıların kullandığı zaman sistemlerinin daha istikrarlı çalışması hedefleniyor.
Yeni sistemde ilk büyük zaman düzeltmesine ihtiyaç duyulmasının, Dünya’nın dönüş hızına bağlı olarak binlerce yıl alabileceği belirtiliyor.

GÜNLÜK HAYATTA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde vatandaşların günlük yaşamında doğrudan bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

  • Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar zamanı göstermeye devam edecek.
  • İşe, okula veya randevulara gidiş saatleri değişmeyecek.
  • Günlük hayatta kullanılan saatlerde ani bir farklılık oluşmayacak.
    Değişiklik esas olarak internet altyapıları, küresel finans piyasaları, uydu sistemleri ve hava yolu ağları gibi hassas zaman senkronizasyonuna ihtiyaç duyan teknolojik alanları ilgilendiriyor.

Saat sistemi değişiyor, artık saniye bitiyor! 69 ülkenin arasında Türkiye de var 2

TÜRKİYE DE OYLAMADA YER ALACAK

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 69 ülkenin katılımıyla yapılması beklenen oylamada, artık saniye uygulamasının geleceği ele alınacak.

KRİTİK TARİH: MAYIS 2027

Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda yeni uygulamanın Mayıs 2027’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

2022 yılında yapılan uluslararası toplantıda, artık saniye uygulamasının 2035 yılına kadar kademeli olarak sona erdirilmesi yönünde karar alınmıştı. Yeni düzenlemeyle bu takvimin öne çekilmesi hedefleniyor.

Planlanan değişiklik, resmi zaman ölçümünde Dünya’nın dönüş hızından kaynaklanan küçük farklılıkların sürekli saniye eklenerek giderilmesi yerine, daha geniş bir zaman aralığında yönetilmesini öngörüyor. Böylece küresel teknolojik sistemlerde zaman kaynaklı aksaklıkların azaltılması amaçlanıyor.

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Fark etmez, günlük hayatımızda bir değişiklik olmayacak.
Bu anket 11 saat 46 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye saat
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