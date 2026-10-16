6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü: Bitişiğindeki bina tahliye edildi

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden olurken, olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Çökmenin ardından bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Risk binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.
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