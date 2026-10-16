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6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü: Bitişiğindeki bina tahliye edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde riskli olması sebebiyle yaklaşık 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü. Olayın ardından bitişikteki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü: Bitişiğindeki bina tahliye edildi

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden olurken, olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü: Bitişiğindeki bina tahliye edildi 1

DARICA'DA BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ

Çökmenin ardından bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü: Bitişiğindeki bina tahliye edildi 2

Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Risk binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.
6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü: Bitişiğindeki bina tahliye edildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca bina
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