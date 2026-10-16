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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Bayrakdar görevlendirildi.

Resmi Gazete de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı 1

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971'de Kocaeli'de doğan Bayrakdar, 1995'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996'da Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004'e kadar hesap uzman yardımcısı ve hesap uzmanı olarak görev yaptı.

2004-2008 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, 2008-2014 yıllarında İstanbul Defterdarı olarak çalıştı.

Resmi Gazete de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı 2

Bayrakdar, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü, 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

2019'da Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasına kadar görevini sürdürdü.

Bayrakdar, 22 Eylül 2023'te ASELSAN yönetim kurulu üyeliğine seçilirken mayıs itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Yeminli mali müşavirlik sertifikası ve bağımsız denetçilik lisansı bulunan Bayrakdar'ın, kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi bulunuyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
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