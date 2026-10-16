HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan görevden alındı. Salcan'dan boşalan genel müdürlük görevine Can Atilla atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir?
Mustafa Fidan

Yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan ve yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinde isim değişikliğine gidildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir? 1

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ İSİM ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/327 sayılı kararla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Can Atilla atandı. 15 Ekim 2026 tarihli karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDA GÖREV ALMIŞTI

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan, bir dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Atilla, çok sayıda albüm, film, dizi ve tiyatro müziğine imza attı. Doğu ve Batı müziği çalgılarını bir araya getiren besteleriyle yurt içinde ve yurt dışında tanınan Atilla, şimdi Devlet Opera ve Balesi'nin yönetimini üstlenecek.

Resmi Gazete de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir? 2

CAN ATİLLA KİMDİR?

Can Atilla'nın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmasına ilişkin karar 15 Ekim 2026 tarihini taşıyor ve 2026/327 sayılı karar olarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Atilla 1969'da Ankara'da doğdu. Annesi mühendis, babası diplomat. 1980'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve babasının görevi nedeniyle Moskova'da bulunduğu sırada keman ve piyano çalıştı. 1988'den 1990'a kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kemancı olarak görev yaptı ve 1990'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan keman dalında mezun oldu.

Resmi Gazete de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir? 3

Can Atilla'nın ilk albümü Bilinçaltı 1992'de yayımlandı. Albüm Türkiye'de pek ilgi görmedi ancak bir İngiliz yetenek avcısı tarafından keşfedilen Atilla kısa sürede yurt dışında tanındı. Elektronik albümleri Hollanda, Almanya ve İngiltere'de yayımlandı. 1996'da Ankara'da POeM müzik yapım stüdyosunu kurdu. Batı enstrümanlarını saz, tef ve ney gibi doğu enstrümanlarıyla buluşturan besteci, bazı kaynaklarda Türkiye'nin Vangelis'i olarak anılıyor. Osmanlı dönemini konu alan Cariyeler ve Geceler, 1453 Sultanlar Aşkına ve Aşk-ı Hürrem albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 90. yılı için Diriliş adlı senfonik eseri besteledi. Mevlana 800. Yıl Oratoryosu, Mevlana'dan Çağrı ve Kerbela baleleri, Piri Reis balesi, Göbeklitepe Operası ve Royal Philharmonic Orchestra'nın Londra'da seslendirdiği 57. Alay Gelibolu Senfonisi de eserleri arasında yer alıyor. Film, dizi ve tiyatro müzikleri de besteleyen Atilla, Gayriresmî Hürrem, Kuruluş Osmancık ve Çanakkale 1915 gibi yapımların müziğini hazırladı.

Resmi Gazete de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir? 4

Can Atilla 1998'de Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 2002'de Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 2004, 2011 ve 2012'de en iyi sahne müziği ödülüne değer görüldü. 2007'de Lions en iyi sahne müziği ödülünü, 2008'de Aşk-ı Hürrem için Kral TV Yılın Klibi Ödülü'nü aldı. 2017'de Macbeth müziğiyle İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde en iyi sahne müziği ödülünü kazandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandıResmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı
Bayburt'ta 10 dakikalık yağış hayatı felç etti! Bayburt'ta 10 dakikalık yağış hayatı felç etti!

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Opera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini açıkladı: 'Büyük oranda netleşti'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini açıkladı: 'Büyük oranda netleşti'

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

4 katlı lüks villasını su bastı! ''Merdivenlerden su fışkırıyor''

4 katlı lüks villasını su bastı! ''Merdivenlerden su fışkırıyor''

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.