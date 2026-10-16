Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla atandı | Can Atilla kimdir?

Yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan ve yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinde isim değişikliğine gidildi.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ İSİM ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/327 sayılı kararla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Can Atilla atandı. 15 Ekim 2026 tarihli karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDA GÖREV ALMIŞTI

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan, bir dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Atilla, çok sayıda albüm, film, dizi ve tiyatro müziğine imza attı. Doğu ve Batı müziği çalgılarını bir araya getiren besteleriyle yurt içinde ve yurt dışında tanınan Atilla, şimdi Devlet Opera ve Balesi'nin yönetimini üstlenecek.

CAN ATİLLA KİMDİR?

Can Atilla'nın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmasına ilişkin karar 15 Ekim 2026 tarihini taşıyor ve 2026/327 sayılı karar olarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Atilla 1969'da Ankara'da doğdu. Annesi mühendis, babası diplomat. 1980'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve babasının görevi nedeniyle Moskova'da bulunduğu sırada keman ve piyano çalıştı. 1988'den 1990'a kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kemancı olarak görev yaptı ve 1990'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan keman dalında mezun oldu.

Can Atilla'nın ilk albümü Bilinçaltı 1992'de yayımlandı. Albüm Türkiye'de pek ilgi görmedi ancak bir İngiliz yetenek avcısı tarafından keşfedilen Atilla kısa sürede yurt dışında tanındı. Elektronik albümleri Hollanda, Almanya ve İngiltere'de yayımlandı. 1996'da Ankara'da POeM müzik yapım stüdyosunu kurdu. Batı enstrümanlarını saz, tef ve ney gibi doğu enstrümanlarıyla buluşturan besteci, bazı kaynaklarda Türkiye'nin Vangelis'i olarak anılıyor. Osmanlı dönemini konu alan Cariyeler ve Geceler, 1453 Sultanlar Aşkına ve Aşk-ı Hürrem albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 90. yılı için Diriliş adlı senfonik eseri besteledi. Mevlana 800. Yıl Oratoryosu, Mevlana'dan Çağrı ve Kerbela baleleri, Piri Reis balesi, Göbeklitepe Operası ve Royal Philharmonic Orchestra'nın Londra'da seslendirdiği 57. Alay Gelibolu Senfonisi de eserleri arasında yer alıyor. Film, dizi ve tiyatro müzikleri de besteleyen Atilla, Gayriresmî Hürrem, Kuruluş Osmancık ve Çanakkale 1915 gibi yapımların müziğini hazırladı.

Can Atilla 1998'de Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 2002'de Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 2004, 2011 ve 2012'de en iyi sahne müziği ödülüne değer görüldü. 2007'de Lions en iyi sahne müziği ödülünü, 2008'de Aşk-ı Hürrem için Kral TV Yılın Klibi Ödülü'nü aldı. 2017'de Macbeth müziğiyle İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde en iyi sahne müziği ödülünü kazandı.