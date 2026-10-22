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Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı!

Ankara'da geçtiğimiz günlerde eğlence mekanlarına yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı yaşanmıştı. Aynı operasyondan dikkat çeken bir detaya ulaşıldı. 4 yıldır özel okulda öğretmenlik yapan bir şüphelinin uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından tutuklandığı öğrenildi. Kadın öğretmenin lüks yaşamını ön plana çıkardığı tespit edildi.

Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı!

Ankara’da icra edilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonları çerçevesinde gözaltına alınlardan birinin 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Okul yönetiminin ise diğer öğretmenler üzerinde olayın duyulmaması için baskı kurduğu ve velilere S.D.’nin başka bir yere taşındığı için okuldan ayrılma kararı aldığı yalanını söylediği iddia edildi.

LÜKS YAŞAMIYLA ÖN PLANDAYDI

Lüks yaşamı ile dikkat çeken S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü.

Özel okul öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı! 1

4 YILDIR ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Ankara’da, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘fuhuş’ suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı ve birçok ünlü isim ile iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda 4 senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

‘Uyuşturucu ve fuhuş’ suçları kapsamında tutuklanan S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, S.D.’nin, sürdüğü lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNDEN BASKI

Özel okul yetkililerinin ise, S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Ankara fuhuş uyuşturucu
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