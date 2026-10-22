İstanbul'a oraj geliyor! Cuma günü hava aniden değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Ekim Cuma günü için yayımladığı tahmine göre Marmara, Kıyı Ege ve Düzce çevrelerine gök gürültülü sağanak yağış gelecek, hava bir anda değişecek. Yağışların özellikle Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle hafta sonu planı yapanların cuma gününden itibaren değişecek hava koşullarını takip etmesi tavsiye edildi. Özellikle

BALKANLAR ÜZERİNDEN ORAJ HATTI GELİYOR

Meteorolojik değerlendirmelerde cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek bir oraj hattına dikkat çekiliyor. Sistemin Trakya'dan yurda giriş yaptıktan sonra güneydoğu yönünde ilerleyerek İstanbul'a ulaşması, ardından Sakarya çevrelerine doğru hareket etmesi bekleniyor.

Oraj; gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımla birlikte görülebilen, kısa sürede etkili sağanakların eşlik edebildiği hava olayını ifade ediyor.

Paylaşılan değerlendirmede sistemin uzun süre aynı noktada kalmasından ziyade hızlı hareket etmesi ve yaklaşık 4-5 saatlik bir geçiş oluşturması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre cuma günü Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu nedenle İstanbul'da da yağışlı hava kendisini gösterecek. Meteoroloji'nin deniz tahminlerinde de cuma günü Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor.

CUMARTESİ YAĞIŞ DOĞUYA KAYACAK

Yağışlı hava cuma günüyle sınırlı kalmayacak. Meteoroloji'nin 24 Ekim Cumartesi tahminine göre yağışların bu kez Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de etkisini göstermesi bekleniyor. Ankara ve Çankırı çevreleri de cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgeler arasında yer alıyor.

Böylece cuma günü Türkiye'nin batısından giriş yapan yağışlı sistemin cumartesi günü daha doğudaki bölgelere doğru ilerlemesi bekleniyor.

Cuma ve cumartesi günü dışarıda planı bulunanların da bulundukları bölgenin güncel hava tahminini kontrol ederek hareket etmelerinde fayda var.