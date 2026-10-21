Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili saldırıya dair ülkenin resmi ajansı SPA'ya konuştu. Şarkiyye bölgesindeki ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Şeybe Petrol Sahası'ndaki tesislerden birinin sabah saatlerinde hedef alındığını aktaran yetkili, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydetti.

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırı sonucu, biri Filipin diğeri Nepal uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Pakistan ve Hindistan uyruklu 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Ayrıca tesisin dışında, sahada çalışanlardan birine ait araçta yangın çıktığı ancak olaydan operasyonel faaliyetlerin etkilenmediği belirtildi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kerpan bölgesinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Fars Haber Ajansına göre, Sirik kentinin Kerpan bölgesinde birden çok patlama sesi duyuldu. Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'DEN KRİTİK HAMLE: TAHLİYE EDİLECEKLER

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve ailelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Orta Doğu’daki çatışmalar sürerken, ABD’nin bölgedeki büyükelçilik personelini tahliye edeceği öne sürüldü. Reuters haber ajansının 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

İki ABD’li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen’deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD’nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

YEMEN: "HUSİLER HAVALİMANINA 4. KEZ SALDIRDI"

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneydoğusundaki Reyyan Havalimanı'na da 4. kez saldırdığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde yer alan Reyyan Havalimanı'na birkaç saat içinde yeniden saldırdığını belirtti.



"İran destekli terörist Husi milisler, Reyyan Havalimanı'na dördüncü kez saldırdı." diyen Nezili, Husilerin sivil altyapıları tek tek hedef alarak Yemen halkını ablukaya almaya çalıştığını kaydetti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise gün içinde Reyyan Havalimanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığı için hedef aldıklarını" iddia etmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır