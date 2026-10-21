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Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan çete çökertilmişti. Skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. Katalogdan seçim yapan onlarca ailenin sarışın ve Danimarkalı diye aldıkları üreme hücrelerinden Türk geni çıktı. Aileler ise durumu çocukların büyümesiyle anlayabildi.

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Ufuk Dağ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kadın üreme hücrelerini yasadışı satan Hacer T. liderliğindeki çeteye yönelik operasyonunda yeni detaylara ulaşıldı. Skandalın İngiltere'ye kadar uzandığı öğrenildi.

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı 1

DANİMARKA'DAN DENİLDİ AMA...

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'deki kadınlardan yasadışı yumurta temin eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şirket, yumurtaları Danimarka'daki dünyanın en büyük dönor bankası Cryos International'dan aldığı iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı 2

ÖZELLİKLERİNE BAKIP KATALOG SEÇİMİ YAPTI

İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu uğurda binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz kadın, son umut olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir tüp bebek merkezine başvurdu.

Çift, üreme hücrelerini satan kadınların tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledi.

Kendilerine sunulan sözde katalog üzerinden doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını tercih etti.

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı 3

ÇOCUK BÜYÜDÜ HİLE ORTAYA ÇIKTI

Genç kadın tercihleri doğrultusunda gördüğü tedavinden bir süre sonra hamile kaldı. Doğumun ardından Jonah dünyaya geldi. Bebeklerini büyük bir mutlulukla kucağına alan aile, hayatlarının ilk şokunu çocuğun büyümesiyle yaşadı. Jonah büyüdükçe tercih ettikleri gibi sarışın olmadığından şüphelenen anne, DNA testi yaptırdı. Korkunç gerçek, laboratuvardan gelen gen testi raporuyla ortaya çıktı. Çocuklar için Danimarkalı donör kullanılmadığı tespit edildi.

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı 4

DONÖR BANKASINDA ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTILAR

Dolandırıldıklarını anlayan çift, bu kez Danimarka merkezli, dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'ın kapısını çaldı. Ellerindeki yumurta kodlarını sisteme sorgulatan aile, aldıkları resmi yanıtla ikinci şoku yaşadı.

Küresel donör bankası, kayıtlarını inceledikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren söz konusu merkeze daha önce hiç yumurta teslimatı yapılmadığını açıkladı.

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı 5

30 ÇOCUĞUN GEN HARİTASINDAN "TÜRKİYE" ÇIKTI

Skandalın patlak vermesi üzerine aynı klinikte benzer yöntemlerle tedavi gören onlarda yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti.

Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle, fahiş fiyatlara ailelere pazarlanan üreme hücrelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan testler sonucu 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türk olduğu kesinleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka gen çete donör türk
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