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Avukat Afşin Hatipoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi: "5 milyon lirayı ödemezsem..."

Avukat Afşin Hatipoğlu, katıldığı canlı yayın sırasında ve sonrasında tehdit edildiğini duyurdu. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kendisinden yayını terk etmesinin istendiğini, 5 milyon lira “ceza” kesildiğinin söylendiğini ve parayı ödememesi halinde öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

Avukat Afşin Hatipoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi: "5 milyon lirayı ödemezsem..."
Devrim Karadağ

Avukat Afşin Hatipoğlu, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayın sırasında yabancı ülke kodlu telefon numaralarından arandığını ve Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiğini açıkladı. Hatipoğlu, kendisinden 5 milyon lira istendiğini ve parayı ödememesi halinde öldürüleceğinin söylendiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini bildirdi.

CANLI YAYINDA TEHDİT MESAJI ALDI

Hatipoğlu’nun açıklamasına göre olay, cuma akşamı Sözcü TV’deki canlı yayın sırasında yaşandı. Avukat, ilk olarak +63 ile başlayan yabancı ülke kodlu bir numaradan arandı. Yayında olduğu için telefonu açamayan Hatipoğlu’na daha sonra bir mesaj gönderildi.

Avukat Afşin Hatipoğlu na canlı yayında ölüm tehdidi: "5 milyon lirayı ödemezsem..." 1

'DALTONLAR' İDDİASI

Mesajda, Daltonlar suç örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin adı verilerek yayını terk etmesi istendi. Söz konusu numarayı engelleyen Hatipoğlu, bu kez +62 ile başlayan başka bir numaradan arandığını ifade etti.

“5 MİLYON LİRA CEZA KESTİK” DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Hatipoğlu, ikinci aramada kendisini tanıtan kişinin Daltonlar örgütünün liderinden “izin aldığını” öne sürdüğünü aktardı. Arayan kişinin kendisine 5 milyon lira ceza kestiğini söylediğini belirten Hatipoğlu, istenen parayı ödememesi halinde öldürülmekle tehdit edildiğini kaydetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, KORUMA TALEP ETTİ

Yaşadıklarına ilişkin elindeki belgelerle birlikte suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hatipoğlu, ayrıca koruma talep ettiğini açıkladı.

“ŞU AN İTİBARIYLA HAYATIM TEHDİT ALTINDA”

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadıklarını herhangi bir yorum eklemeden kamuoyuyla paylaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden birinin adı kullanılarak tehdit edildim. Televizyon yayınını terk etmem, istenen 5 milyon lirayı ödemezsem öldürüleceğim söylendi.”

Henüz siyasi veya şahsi bir yorum yapmayacağını ifade eden Hatipoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında. Devletten başka beni koruyacak bir merci, halktan başka da bir dayanağım yok.”

Avukat Afşin Hatipoğlu'nun yaptığı o paylaşım;

Avukat Afşin Hatipoğlu na canlı yayında ölüm tehdidi: "5 milyon lirayı ödemezsem..." 2

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