Avukat Afşin Hatipoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi: "5 milyon lirayı ödemezsem..."

Avukat Afşin Hatipoğlu, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayın sırasında yabancı ülke kodlu telefon numaralarından arandığını ve Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiğini açıkladı. Hatipoğlu, kendisinden 5 milyon lira istendiğini ve parayı ödememesi halinde öldürüleceğinin söylendiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini bildirdi.
Hatipoğlu’nun açıklamasına göre olay, cuma akşamı Sözcü TV’deki canlı yayın sırasında yaşandı. Avukat, ilk olarak +63 ile başlayan yabancı ülke kodlu bir numaradan arandı. Yayında olduğu için telefonu açamayan Hatipoğlu’na daha sonra bir mesaj gönderildi.
Mesajda, Daltonlar suç örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin adı verilerek yayını terk etmesi istendi. Söz konusu numarayı engelleyen Hatipoğlu, bu kez +62 ile başlayan başka bir numaradan arandığını ifade etti.
Hatipoğlu, ikinci aramada kendisini tanıtan kişinin Daltonlar örgütünün liderinden “izin aldığını” öne sürdüğünü aktardı. Arayan kişinin kendisine 5 milyon lira ceza kestiğini söylediğini belirten Hatipoğlu, istenen parayı ödememesi halinde öldürülmekle tehdit edildiğini kaydetti.
Yaşadıklarına ilişkin elindeki belgelerle birlikte suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hatipoğlu, ayrıca koruma talep ettiğini açıkladı.
Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadıklarını herhangi bir yorum eklemeden kamuoyuyla paylaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden birinin adı kullanılarak tehdit edildim. Televizyon yayınını terk etmem, istenen 5 milyon lirayı ödemezsem öldürüleceğim söylendi.”
Henüz siyasi veya şahsi bir yorum yapmayacağını ifade eden Hatipoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında. Devletten başka beni koruyacak bir merci, halktan başka da bir dayanağım yok.”
Avukat Afşin Hatipoğlu'nun yaptığı o paylaşım;
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