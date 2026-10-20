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ABD Başkanı Trump, Fransa'daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı

Fransa'da sokak eylemleri olarak başlayan ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaya dönüşen olaylarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, Fransa'da yaşananların eğitimle değil, "göçmenlerle" ilgili olduğunu savunarak, "Fransa’da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Fransa'daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği yolsuzlukla mücadele konulu toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump,'ın Fransa'daki olaylı gösterilerle ilgili yorumu dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Fransa daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı 1

TRUMP'TAN FRANSA'DAKİ EYLEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: "TAM BİR DEVRİM GİBİ"

Olayları yakından takip ettiklerini belirten ve sorunun kaynağında "göçmenlerin" olduğunu savunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez "uyardığını" söyledi.

"Fransa’daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." diyen Trump, birçok ülkeden Fransa'ya ve Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin yoğun şekilde geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Fransa daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı 2

"AVRUPA BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEYİN KALMAYACAK"

Ülkedeki olayların "ayaklanma" olarak tanımlanmasını yetersiz bulduğunu belirten Trump, "Fransa’da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." yorumunu yaptı.

Avrupa'daki göçmenlerin bulundukları ülkelerden "çıkarılması" gerektiğini de savunan Trump, aksi durumda "Avrupa Birliği diye bir şeyin kalmayacağını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, Fransa daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı 3

LE PEN'İ DESTEKLEMEYE AÇIK KAPI BIRAKTI

Öte yandan Trump, Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde aşırı sağcı aday Marine Le Pen'i destekleyip desteklemeyeceği ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Le Pen'i desteklemeye açık kapı bırakan ABD Başkanı, "Açıkçası onu tanımıyorum, onunla hiç tanışmadım, ama bana göre kendisine haksızlık yapıldı. Yaşanan bazı olaylardan sonra kendisi, kesinlikle muhafazakar kesimin sesi haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Fransa daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı 4

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Fransa daki olaylar için "ayaklanma değil, devrim gibi" yorumunu yaptı 5

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yüzlerce eylemci 18 Ekim'de tekrar Paris'te sokağa inmişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Donald Trump eylem abd
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